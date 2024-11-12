В учреждениях дополнительного образования Кубани число учеников превысило 80 000

В Краснодарском крае число учащихся детских музыкальных, художественных и школ искусств увеличилось на 1,1 тыс. человек и впервые превысило 80 тыс. Как сообщает пресс-служба администрации региона, по показателю край входит в тройку регионов-лидеров в России, уступая только Москве и Московской области.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что регион также входит в топ-3 по количеству детских школ искусств и учеников, которые становятся лауреатами конкурсов и фестивалей различных уровней, в том числе международного. Глава Кубани напомнил, что власти поддерживают творческую молодежь: ежегодно 50 одаренным учащимся и студентам выплачивают премию по 15 тыс. руб.

«Обновляем и образовательную базу, в том числе по национальному проекту "Культура". За пять лет его работы приобрели музыкальные инструменты и учебные пособия для 75 детских музыкальных школ и школ искусств Кубани»,— сказал губернатор.

В этом году за счет нацпроекта оборудование обновили в 22 детских школах искусств, Краснодарском хореографическом и художественном училищах, а также краевом колледже культуры. Всего за пять лет финансирование учреждений отрасли по нацпроекту составило 1,27 млрд руб., еще 21,45 млрд руб. направили по краевой госпрограмме «Развитие культуры». По ней ремонтируют учреждения и приобретают оборудование.

В этом году на Кубани на 150, до 1,3 тыс. увеличилось число студенческих и школьных ансамблей. С этого же года для музыкальных и детских школ искусств закупают автобусы. Новый транспорт уже получили учебные заведения Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы и шести районов.

В отрасли работают более 4,7 тыс. педагогов, концертмейстеров, методистов.

Татьяна Ручкина