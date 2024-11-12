«Главное пространство располагается прямо на территории Кремля»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых запоминающихся и удивительных событиях в рамках проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fmdfest.ru Фото: fmdfest.ru

28-й Международный фестиваль театральных искусств им. Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде запомнился проектами, о которых вкратце расскажу. Это «Кровоизлияние в МОСХ», спектакль по знаменитому разгрому тогдашнего совриска Никитой Хрущевым, случившемуся в 1962 году, поставленный сейчас в столичном театре «Практика» режиссером Юрием Печенежским. Тогда с этого события начался конец оттепели. А сейчас получился и веселый, с танцами, песнями и «Голубым огоньком», а потом щемяще-грустный проект, как это всегда бывает с талантливыми постановками, да еще и с отсылками к современности.

Еще хочу отметить китайскую поставку по рассказу А.П. Чехова «Цветы запоздалые». Лирично, с остроумной «адаптацией», включая даже исполнение артистами песни Юрия Визбора «Милая моя», правда, с нескончаемым количеством финалов. Может, у них там так принято.

Главное пространство фестиваля — Новгородская филармония им. А.С. Аренского — располагается прямо на территории Кремля, открытого, кстати, с 6 утра до 12 ночи. Я впервые побывал в городе где-то в 1981-м на практике как искусствовед-студент МГУ. С тех пор мои однокурсники отыскивали здесь берестяные грамоты, копали как археологи по открытым листам, работают до сих пор главными музейщиками. Поэтому главный храм города и всей Руси — собор Святой Софии — я увидел с неожиданных точек.

Вообще это, чтобы вы понимали, старейший храм современной России, середина XI века. И, представляете, в так называемой Мартирьевской паперти есть живопись прямо конца XI столетия. Не фреска, а подмалевок, видимо, под мозаику, которая так и не была сделана. Константин и Елена. Абсолютно византийское письмо! Ну и икона «София — Премудрость Божия» со следами от стрел, предположительно, суздальцев XII века, с идеальными голубыми и пурпурными цветами омофора. А в храме еще есть и граффити тоже рубежа XI-XII веков, причем и молитвенные, и заговорные, акафист на смерть. Есть не только кириллические записи, но даже, внимание, глаголицей. Кстати, они раскрыты в нулевые и до сих пор не расшифрованы.