В Советском районе Казани с 18 ноября до 10 декабря частично ограничат движение

В Советском районе Казани с 18 ноября начнут частично перекрывать движение на нескольких улицах для проведения закольцовки газопровода. Ограничения будут действовать до 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 18 по 20 ноября движение будет ограничено в районе дома №43 по улице Школьной;

С 21 по 23 ноября закроют дорогу рядом с домом №17 на улице Торфяной и возле дома №26 на улице Колхозной;

С 24 по 26 ноября нельзя будет проехать рядом с домом № по улице Школьной и в районе дома №25 на улице Гагарина;

С 27 по 30 ноября перекрытие будет на участке улицы Школьной возле дома №5 и рядом с домом №25 по улице Гагарина;

С 1 по 3 декабря ограничения введут возле дома №1 на улице Школьной и рядом с домом №24 по улице Ленина;

С 4 по 6 декабря полностью закроют дорогу на улице Победы в районе пересечения с улицами Садовой и Ивовой;

С 7 по 10 декабря — в районе пересечения с улицами Колхозной и Торфяной.

Анар Зейналов