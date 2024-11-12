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Фестиваль «День рождения Бабы Яги» в Сочи Парке посетили 150 тысяч гостей

Сочи Парк подвел итоги ежегодного фестиваля «День рождения Бабы Яги», проходившего с 10 октября по 10 ноября 2024 года. За месяц праздничных мероприятий парк посетило свыше 150 тыс. гостей, сообщает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба Сочи Парка

Фото: пресс-служба Сочи Парка

Территорию парка украсили тематическими декорациями, включая более 7,6 тыс. тыкв, 2 тыс. горшков с цветами, 1,5 тыс. тюков сена и 49 надувных фигур. Ежедневная программа включала более 25 представлений для всех возрастов, в том числе огненное шоу и конкурс костюмов.

Отель «Богатырь» на территории парка также принял участие в празднике, предложив гостям тематическое оформление, развлекательную программу и специальное меню. За период фестиваля в отеле остановились более 6,5 тыс. посетителей.

С 11 ноября Сочи Парк переходит на сезон «Самое время» с прогулочными днями по понедельникам и вторникам, а также работой аттракционов со среды по воскресенье.

Вячеслав Рыжков

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