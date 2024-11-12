Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Алана Марзаева

Московский городской суд 25 ноября рассмотрит жалобу на арест исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и помещенного под стражу решением Басманного районного суда. Информация об этом опубликована на сайте московских судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алан Марзаев был задержан в конце сентября, ему вменяется получение взятки в размере 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании «за покровительство коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог», следует из пресс-релиза СКР. По данным правоохранительных органов, показания на Алана Марзаева дал бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, также обвиняемый в получении взятки, а также бывший посредником при передаче взятки бывшему вице-премьеру. Расследованием уголовного дела в отношение Алана Марзаева занимается Главное следственное управление СКР.

В правительстве Башкирии Алан Марзаев курировал транспорт, ЖКХ и строительство.

Идэль Гумеров