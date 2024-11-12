В Уфе проверяют информацию о жестоком обращении с ребенком в детсаде

Следственный отдел по Кировскому району Уфы и прокуратура района проводят проверку по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) сотрудниками детского сада, сообщают пресс-службы СКР по Башкирии и прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомств, предположительное нарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей: 8 ноября уфимка написала о том, что обнаружила у своего двухлетнего сына телесные повреждения после посещения детсада.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, мать двухлетнего ребенка пожаловалась, что няня грубо обращалась с детьми, а затем увидела у него на теле гематомы и ссадины.

Майя Иванова