DOGMA дарит новогодние скидки уже сейчас

Федеральный девелопер DOGMA запустил новогоднюю акцию. Покупатели могут получить скидку на недвижимость до 10%. Предложение распространяется на ограниченный пул квартир в проектах компании.

Максимальная скидка 10% действует на лоты в микрорайоне DOGMA PARK, в 4-й, 5-й и 6-й очередях микрорайона «Самолет», а также во второй очереди жилого комплекса «Парк Победы». На квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Рекорд» в Краснодаре и в новороссийском проекте «Порто-Ново» скидка составляет 5%.

Новогодняя скидка совместима с акциями ипотека без первого взноса, «Отделка за 10 000 /м от застройщика» в сданных домах и «Выгодный ремонт». Суммирование акций возможно только при покупке квартир в проектах «Самолет», DOGMA PARK и «Парк Победы».

Акция действует до 31 декабря 2024. Количество квартир ограничено

Микрорайон «Самолет» — самый масштабный проект-новостройка в России по данным портала ЕРЗ.РФ. Район спроектирован с учетом комплексного развития территории, которое предусматривает строительство жилых кварталов, социальных, медицинских, спортивных, коммерческих и других объектов. Площадь микрорайона составит 163 га, на территории будет девять детских садов и четыре школы.

DOGMA PARK отличает большая парковая зона (7,3 га) и застройка с низкой плотностью — среднее расстояние между домами более 57 метров. Строительство микрорайона рассчитано на три очереди. Всего в рамках проекта будет возведено 36 домов переменной высотности от 16 до 19 этажей, они будут объединены в несколько жилых кварталов. Микрорайон расположен в экологически благоприятной зоне на северо-западе Краснодара, в районе Западного обхода. На территории появится вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. В микрорайоне будет три школы, одна из которых уже работает, пять детских садов на 1365 мест.

Жилой комплекс «Парк Победы» компания возводит в районе Ближнего западного обхода. В комплексе будут внедрены безбарьерная среда, дворы без машин с видеонаблюдением и круглосуточной охраной. На территории района расположится всё необходимое для комфортной жизни — магазины, кафе, школа и детские сады, спортивные площадки, прогулочный бульвар с арт-объектами и фонтаном и многое другое.

Жилой комплекс бизнес-класса «Рекорд» расположен в микрорайоне Черемушки. Все дома проекта объединены в несколько полузакрытых кварталов, где появятся престижные супермаркеты, кофейни, аптеки, салон красоты, центр развития детей, ресторанный дворик с аллеей и фонтаном. Грамотное зонирование территории площадью 2 га предусматривает разделение мест для общения и отдыха, занятия спортом и активных игр для детей разного возраста.

Жилой комплекс «Порто-Ново» расположится на общей площади 13,5 гектара в Приморском районе Новороссийска. Квартал включит в себя школу и детский сад, зону благоустройства, 10 многоквартирных домов переменной высотности — 9 и 18 этажей, подземные парковки, физкультурно-оздоровительный комплекс и коммерческие помещения, в которых откроются магазины, кафе, аптеки и салоны красоты. Почти 60% проекта займут зоны благоустройства, соцобъекты и инфраструктура. Дворы будут закрытые и без машин, с всесезонным озеленением. Внутри дворов расположатся разновозрастные детские зоны, площадки для занятий спортом и отдыха, место для выгула собак.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: «Самолет», DOGMA PARK, «Парк Победы 2», «Рекорд», «Порто-Ново». Застройщики: ООО СЗ «ПАРК ПОБЕДЫ-2», ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21», ООО СЗ «ДОГМА-ВОСТОК», ООО СЗ «ДОГМА-РЕКОРД», ООО СЗ «ДОГМА ВОДА». ПАО Сбербанк и др

https://1dogma.ru/