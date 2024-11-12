В 2024 году речной транспорт Татарстана по соцмаршрутам перевез 257,5 тыс. пассажиров

В этом году в Татарстане речные суда перевезли 257,5 тысяч пассажиров по 9 социально значимым маршрутам. Об этом сообщила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина.

Для пригородных речных перевозок было задействовано 13 пассажирских теплоходов, 7 причалов и 11 дебаркадеров.

В 2024 году на мероприятия в сфере водного транспорта за счет средств республиканского бюджета было выделено 115,8 млн руб. Из этих средств освоили 41%. На расходы от регулирования тарифов и перевозки граждан из льготных категорий выделили 95,7 млн руб., а на содержание местных судоходных путей — 20 млн руб.

Диана Соловьёва