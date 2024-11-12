Ратмир Мавлиев передал FPV-дроны и медали военнослужащим в Курской области
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев находится в Курской области. Об этом сити-менеджер написал в своем Telegram-канале.
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы
«Работаем в Курской области. Встретились с нашим товарищем с позывным Ральф и другими ребятами, которые сегодня на передовой, на защите Родины»,— написал господин Мавлиев, отметив, что вручил бойцам медали генерала Шаймуратова и юбилейные медали «450-летие основания города Уфы».
Кроме наград, отмечено в сообщении, военнослужащим передали FPV-дроны и «необходимые теплые вещи».