Управляющие компании Екатеринбурга попросили убирать снег для проезда мусоровозов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ЕМУП «Спецавтобаза» попросил управляющие компании и районные администрации Екатеринбурга вовремя расчищать дороги к контейнерам от снега и льда для бесперебойного вывоза мусора, сообщили в организации.

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Там добавили, что для тех же целей просят водителей машин соблюдать правила парковки, о каждом случае препятствия автомобилей мусоровозам сотрудники «Спецавтобазы» сообщают владельцам площадки или дороги.

Всего более 500 единиц техники предприятия и подрядных организаций уже готовы к работе в зимний период: после рабочей смены мусоровозы отправляются на спецстоянку с электроподогревом, чтобы с раннего утра вновь отправиться в рейс, не завися от погоды. До начала зимнего сезона техника прошла ежегодное сезонное обслуживание — были произведены ремонт, замена масел и других технических жидкостей. Кроме того, все мусоровозы отслеживаются на карте в режиме онлайн. «Вся техника обеспечена мобильными устройствами с приложением, в котором фиксируются все контейнерные площадки, время прибытия мусоровоза, снимки после вывоза отходов»,— рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

В августе «Спецавтобаза» за десять дней вывезла свыше 8 тыс. тонн отходов с контейнерных площадок 22 муниципалитетов Западного административно-производственного объединения (АПО-2) Свердловской области — объем вывезенного мусора вдвое превышает предусмотренные нормативы.

Ирина Пичурина