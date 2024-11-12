Сеть «ВкусВилл» открыла два новых магазина в Екатеринбурге

Сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» открыла в Екатеринбурге два магазина. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, новый торговые точки появились на проспект Космонавтов, 9Б и по адресу Золотистый бульвар, 4. С учетом новых магазинов в Екатеринбурге работает четыре торговых точки федеральной сети и дакстор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным компании, общая площадь магазина на пр. Космонавтов составляет 94 кв. м, в микрорайоне Солнечный – 98 кв. м, вмещает более 1,5 тыс. SKU ( (Stock Keeping Unit — код, который описывает конкретную единицу товара.— «Ъ-Урал»). Продукция в новые торговые точки приезжает из распределительного центра в Екатеринбурге.

«ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания, основанная в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом «Избенка». Согласно данным Rusprofile.ru, АО «Вкусвилл», зарегистрированное в Московской области, по итогам 2023 года имеет выручку – 258 млрд руб., прибыль – 5,1 млрд руб.

Мария Игнатова