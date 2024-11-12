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Спортсмен из Ростовской области победил в чемпионате мира по самбо среди слепых

Спортсмен из Сальска Андрей Демидов победил в чемпионате мира 2024 по самбо среди слепых в весе 64 кг, сообщается на сайте Всероссийской ассоциации самбо.

В 20 лет Андрей Демидов сделал сальто, упал на бетон и ударился затылком. Началась атрофия зрительных нервов, и спортсмен ослеп. После этого Андрей Демидов начал заниматься тогда только развивающимся видом спорта - самбо слепых.

В этом году спортсмен стал первым в истории чемпионом мира по самбо среди слепых, победив в финале чемпиона Паралимпийских игр в Париже по дзюдо Банитаба Хораманади из Ирана.

Ева Китаева

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