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По факту смертельного пожара в хуторе Страхов возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Ростовской области после пожара в хуторе Страхов Семикаракорского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщает пресс-служба ведомства на месте работают криминалисты.

Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, следователи допрашивают свидетелей пожара, устанавливаются личности погибших.

Этой ночью огонь вспыхнул в частном доме, где проживали рабочие. Из-за последующего задымления погибли шесть человек. Их тела обнаружил прибывшие к месту происшествия спасатели. Ещё двое человек пострадали, один из них госпитализирован.

Дмитрий Ковалевский

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