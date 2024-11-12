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В Геленджике продолжают искать главного архитектора

В Геленджике продолжается конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соискатели должны иметь высшее образование по специальности не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Архитектору города предстоит управлять командой специалистов и вести проекты.

Взамен власти Геленджика предлагают «достойную заработную плату» и полный социальный пакет. При необходимости новому сотруднику готовы предоставить служебное жилье. Присылать резюме можно на адрес: agm.gel@yandex.ru.

Вакансия была открыта месяц назад, в начале октября. Тогда же в администрации Геленджика искали заместителя главы города и начальника отдела информатизации.

Татьяна Ручкина

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