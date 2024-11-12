Экс-глава сельсовета в Башкирии обвиняется в растрате

Балтачевский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Верхнетатышлинского сельсовета, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Он обвиняется в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По данным «Ъ-Уфа», это Рамиль Ямилев.

По версии следствия, с 2012 года по 2021 год фигурант уголовного дела изготовил фиктивные муниципальные контракты между администрацией и своим сыном на техническое обслуживание и ремонт служебных автомобилей, а также поручал подчиненным составлять акты выполненных работ.

В результате действий обвиняемого причинен ущерб на сумму более 880 тыс. руб., который он возместил в полном объеме.

Фигурант признал вину.

Майя Иванова