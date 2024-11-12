Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани в декабре откроется 20 площадок для покупки елок

В декабре в Казани начнут работать 20 организованных площадок, где жители смогут приобрести новогодние елки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

В Казани в декабре откроется 20 площадок для покупки елок

В Казани в декабре откроется 20 площадок для покупки елок

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Казани в декабре откроется 20 площадок для покупки елок

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Торговля хвойными деревьями разрешена с 1 по 31 декабря, но сами продажи по традиции стартуют в середине месяца. Как объяснили в комитете потребительского рынка исполкома Казани, предприниматели могут самостоятельно решить, когда начать продажу елок.

11 елочных базаров разместятся в Вахитовском и Приволжском районах, 4 — в Советском районе, 3 — в Московском районе, 2 — в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

В 2023 году в Казани работало 14 площадок для приобретения елок.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...