В декабре в Казани начнут работать 20 организованных площадок, где жители смогут приобрести новогодние елки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в декабре откроется 20 площадок для покупки елок

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ В Казани в декабре откроется 20 площадок для покупки елок

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Торговля хвойными деревьями разрешена с 1 по 31 декабря, но сами продажи по традиции стартуют в середине месяца. Как объяснили в комитете потребительского рынка исполкома Казани, предприниматели могут самостоятельно решить, когда начать продажу елок.

11 елочных базаров разместятся в Вахитовском и Приволжском районах, 4 — в Советском районе, 3 — в Московском районе, 2 — в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

В 2023 году в Казани работало 14 площадок для приобретения елок.

Диана Соловьёва