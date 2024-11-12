Хозуправление Башкирии потратит до 2 млн рублей на сувенирные часы

Хозяйственное управление Башкирии (подчиняется управляющему делами главы Башкирии) собирается купить сувенирные часы, для этого из республиканского бюджета выделят до 2 млн руб. Итоги электронного аукциона будут подведены 21 ноября, говорится на сайте госзакупок.

Поставщик должен будет по заявкам Хозуправления поставлять кварцевые и механические часы 16 видов в корпусе из нержавеющей стали: девять видов мужских и семь женских, следует из техзадания.

На циферблате должен быть изображен герб Башкирии и размещены надписи «Правительство Республики Башкортостан», «Управление делами Главы Республики Башкортостан», «Республика Башкортостан», «Глава Республики Башкортостан», «Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан» (в зависимости от типа).

К часам также полагаются футляры из пластика, карбона или дерева.

Идэль Гумеров