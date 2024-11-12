Санаторий «Талкас» выставили на продажу за 87 млн рублей
ГУП «Башфармация» выставило на продажу имущественный комплекс санатория «Талкас» за 87,3 млн руб. Аукцион назначен на 25 декабря. Торги пройдут на повышение с шагом 5%, или 4,4 млн руб. Участники аукциона должны внести задаток в размере 20% от начальной цены, или 17,5 млн руб.
Санаторий расположен в деревне Исяново Баймакский района. На продажу выставлены движимые и недвижимые объекты санатория общей площадью 9,2 тыс. кв. м. Среди них административные корпуса, лечебно-диагностический корпус, 15 спальных и жилых корпусов, шесть домиков, две бани, столовая, магазин, котельная, гаражи, склады, фонтанный комплекс и так далее. Также продается лечебное и кухонное оборудование.
Санаторий был создан в 1931 году, когда возле озера Талкас открылся дом отдыха «Баймакский», сообщается на сайте учреждения. В 2005 году указом президента Башкирии Муртазы Рахимова он переименован в «Талкас». Санаторий специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной и нервной системы, дыхательных путей, кожных, гинекологических и урологических заболеваний.