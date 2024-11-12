Сочи вошел в топ направлений для бронирования апартаментов в ноябре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов в ноябре 2024 года. Курорт собрал 5% броней. В среднем туристы проводят в городе пять дней. Средняя стоимость ночи составляет 3,8 тыс. руб., по данным исследования сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург. Столицы России собрали по 11% бронирований апартаментов в ноябре. В среднем туристы проводят в культурной столице четыре дня и в среднем отдают за одну ночь проживания 3,5 тыс. руб.

Средняя продолжительность поездки в Москву составляет три ночи. Путешественники в среднем отдают за ночь 5,3 тыс. руб.

Второе место заняла Казань. Город собрал 6% бронирований. В среднем туристы проводят в Казани три ночи, и за каждую из них отдают в среднем 4 тыс. руб.

В топ-10 также попал Краснодар, который занял 4 место. В среднем туристы остаются в городе на две ночи и за каждую из них отдают в среднем по 3,1 тыс. руб.

Мария Удовик