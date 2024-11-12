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Коммерсантъ FM
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Суд в Приморье назначил более 1 млн рублей компенсации отравившимся в бургерной

Лесозаводский районный суд взыскал от 30 тыс. до 100 тыс. руб. компенсации пострадавшим от массового отравления в кафе «М-Бургер» в приморском городе Дальнереченске. Всего компенсацию должны получить 30 человек на общую сумму 1,189 млн руб.

В сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Приморья уточняется, что управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, выступавшее истцом, просило взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере от 50 тыс. до 200 тыс. руб. «в связи с установленными нарушениями санитарно-эпидемиологических правил в кафе».

Ответчик — индивидуальный предприниматель Лариса Музыка — настаивала, что степень ее вины в причиненном ущербе, «выразившейся в приобретении яиц без ветеринарного свидетельства, не является стопроцентной». По ее мнению, необходимо также учитывать вину поставщиков.

В период с 5 по 10 февраля 2024 года в инфекционное отделение городской больницы Дальнереченска были госпитализированы 22 посетителя кафе «М-Бургер» с симптомами острой кишечной инфекции. Всего пострадали, по данным следствия, 62 человека.

Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Директор кафе была отправлена под домашний арест, а работа заведения общепита было временно приостановлено.

«Причиной массового отравления в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске стала кулинарная продукция собственного изготовления (наггетсы и соусы), которую употребили посетители общепита. По результатам лабораторных исследований, в данной продукции обнаружена сальмонелла»,— сообщило управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. По данным ведомства, куриные наггетсы были приготовлены сотрудниками кафе из мяса птицы.

Алексей Чернышев, Владивосток

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