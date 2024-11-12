ФСВТС готова обсуждать совместное производство военной продукции с Китаем

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич заявил о готовности к сотрудничеству с Китаем в вопросе производства военной продукции, если Пекин проявит интерес. По его словам, в первую очередь ФСВТС стремится к совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, созданию совместных предприятий, строительству сервисных центров и взаимодействию в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то российская сторона готова обсудить возможные варианты взаимодействия»,— сказал господин Бабич ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

Зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине в октябре заявил, что армиям двух стран нужно развивать сотрудничество. Господин Белоусов на встрече отмечал, что у России и Китая общие взгляды на ситуацию в мире и на перспективы взаимодействия.

О доли России на мировом оружейном рынке — в материале «Ъ» «Первый есть и отстающие».