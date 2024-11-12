12 ноября в Казани в 3 ДТП пострадали местные жители

12 ноября в Казани поступило 187 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 3 ДТП — с пострадавшими местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Одно из ДТП произошло в результате столкновения автомобилей. Еще один водитель проехал на красный сигнал светофора. В результате третьего ДТП в общественном транспорте упал пассажир.

Вчера были задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 3 водителей задержали без прав. В отделы полиции Казани привезли 2 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва