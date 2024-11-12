ABC News: Маск участвует в формировании команды Трампа

Миллиардер Илон Маск играет важную роль в формировании команды будущей администрации Дональда Трампа, сообщили источники ABC News. По информации телеканала, бизнесмен почти каждый день находился в поместье республиканца Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters Илон Маск

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters

Источники ABC News сообщили, что господин Маск участвовал как минимум при двух телефонных разговорах господина Трампа с иностранными лидерами. Утверждается, что во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским избранный президент передал трубку миллиардеру. Также бизнесмен присутствовал при телефонном разговоре республиканца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Илон Маск участвует в обсуждении американской внутренней политики и публично. Так, он поддержал республиканца Рика Скотта на выборах в Сенат Конгресса США. Миллиардер также поддерживает связь с руководителем переходной команды Дональда Трампа Говардом Латником.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Демократка Камала Харрис набрала 226 голосов. Илон Маск публично поддерживал республиканца. Инаугурация запланирована на январь 2025 года.

Произошла ошибка загрузки результатов. Повторите попытку позже. Итоги выборов Камала Харрис Дональд Трамп 270 голосов выборщиков нужно для победы 50% Комментарий редактора Перейти к карте результатов

О том, что повлияло на победу республиканцев на выборах,— в материале «Ъ» «Америка, ты покраснела».