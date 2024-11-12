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Директора МКУ Сочи уволили за сокрытие 12 млн рублей доходов

Директор МКУ «Дирекция заказчика Хостинского района Сочи» был уволен после прокурорской проверки, которая выявила сокрытие доходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, руководитель в течение двух лет не задекларировал более 12 млн руб. Средства находились в распоряжении его супруги.

По итогам проверки прокуратура направила представление главе Сочи, в результате чего чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

Нурий Бзасежев

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