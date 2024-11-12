Директора МКУ Сочи уволили за сокрытие 12 млн рублей доходов
Директор МКУ «Дирекция заказчика Хостинского района Сочи» был уволен после прокурорской проверки, которая выявила сокрытие доходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным прокуратуры, руководитель в течение двух лет не задекларировал более 12 млн руб. Средства находились в распоряжении его супруги.
По итогам проверки прокуратура направила представление главе Сочи, в результате чего чиновник был уволен в связи с утратой доверия.