Власти Крымского района продали 5 гектаров земли с нарушением закона

Прокуратура Крымского района выявила незаконную продажу земельного участка площадью более 5 га, проведенную без торгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участок, предназначенный для овощеводства, был продан с теплицей площадью 88,2 кв. м, что вызвало несоразмерность между площадью строения и земельным участком.

Новый владелец разделил территорию на 72 части, чем изменил вид разрешенного использования на индивидуальное жилищное строительство. Это нарушило нормы Градостроительного кодекса РФ.

Как отметили в прокуратуре, муниципальные власти не обеспечили проведение торгов, что способствовало обходу законодательства.

Правоохранители вынесли представление главе города, после чего местные органы подали иск в суд с требованием изъятия участка и признания его раздела незаконным.

Фил Златов