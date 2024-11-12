Власти Крымского района продали 5 гектаров земли с нарушением закона
Прокуратура Крымского района выявила незаконную продажу земельного участка площадью более 5 га, проведенную без торгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Участок, предназначенный для овощеводства, был продан с теплицей площадью 88,2 кв. м, что вызвало несоразмерность между площадью строения и земельным участком.
Новый владелец разделил территорию на 72 части, чем изменил вид разрешенного использования на индивидуальное жилищное строительство. Это нарушило нормы Градостроительного кодекса РФ.
Как отметили в прокуратуре, муниципальные власти не обеспечили проведение торгов, что способствовало обходу законодательства.
Правоохранители вынесли представление главе города, после чего местные органы подали иск в суд с требованием изъятия участка и признания его раздела незаконным.