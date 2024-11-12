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Власти Крымского района продали 5 гектаров земли с нарушением закона

Прокуратура Крымского района выявила незаконную продажу земельного участка площадью более 5 га, проведенную без торгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участок, предназначенный для овощеводства, был продан с теплицей площадью 88,2 кв. м, что вызвало несоразмерность между площадью строения и земельным участком.

Новый владелец разделил территорию на 72 части, чем изменил вид разрешенного использования на индивидуальное жилищное строительство. Это нарушило нормы Градостроительного кодекса РФ.

Как отметили в прокуратуре, муниципальные власти не обеспечили проведение торгов, что способствовало обходу законодательства.

Правоохранители вынесли представление главе города, после чего местные органы подали иск в суд с требованием изъятия участка и признания его раздела незаконным.

Фил Златов

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