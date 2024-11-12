Обвиняемый в госизмене машинист крана поджег военкомат в Москве по заказу Украины

Военный суд приступил к рассмотрению дела машиниста башенного крана Сергея Андреева, который обвиняется в государственной измене и поджоге здания военкомата в Москве по заказу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«В отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по факту поджога на территории военного комиссариата Академического района ЮЗАО Москвы. Он был задержан 3 ноября 2023 года. В настоящий момент 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела по существу»,— рассказали ТАСС в суде.

По версии следствия, Сергей Андреев стал участником одного из украинских государственных проектов, который курирует военная разведка Украины. Обвиняемый общался с представителем ГУР — координатором диверсионно-террористических групп на территории России. С 9 августа по 30 сентября 2023 года подсудимый получил через мессенджер инструкции, с помощью которых можно собрать в домашних условиях самодельное зажигательное устройство.

Сергея Андреева обвиняют по ч. 1 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), а также по ст. 275 УК РФ (госизмена).