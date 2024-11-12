Жертвами пожара в частном доме в Ростовской области стали пять человек

Пять человек погибли в результате пожара в доме в хуторе Страхов Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. Возгорание возникло в частном секторе в Семикаракорском районе.

«12.11.2024 в 1:45 мск… произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м. Погибли пять человек (взрослые)»,— сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 11 человек личного состава, было задействовано четыре единицы техники.