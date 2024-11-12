Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жертвами пожара в частном доме в Ростовской области стали пять человек

Пять человек погибли в результате пожара в доме в хуторе Страхов Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. Возгорание возникло в частном секторе в Семикаракорском районе.

«12.11.2024 в 1:45 мск… произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м. Погибли пять человек (взрослые)»,— сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 11 человек личного состава, было задействовано четыре единицы техники.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...