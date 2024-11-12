В Москве после обморока госпитализирован телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, сообщил РЕН ТВ. Представители артиста пока не прокомментировали эту информацию.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Юрий Николаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Николаев был экстренно доставлен в одну из московских клиник с высокой температурой, его сразу направили в реанимацию. В настоящее время врачи продолжают обследование, чтобы установить диагноз, но медики уже исключили вероятность инфаркта или инсульта у 75-летнего артиста, сообщают СМИ. Ожидается, что результаты дополнительных медицинских тестов помогут специалистам определить план лечения.

По предварительным данным Пятого канала, бывшему ведущему «Утренней звезды» стало плохо 10 ноября.

Юрий Николаев начал карьеру на центральном телевидении Гостелерадио СССР в 1973 году в программе «Вперед, мальчишки!». Через два года он стал ведущим программы «Утренняя почта» и вел ее на протяжении 16 лет. В 1991 году господин Николаев учредил продюсерскую компанию «ЮНИКС», которая выпустила программу о талантах «Утренняя звезда», ведущим которой стал сам артист. Кроме того, Юрий Николаев вел такие телепередачи, как «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово».