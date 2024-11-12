Пожар на газопроводе в Венесуэле, при котором пострадали пять человек, мог быть диверсией

Пять человек пострадали в результате взрыва и пожара на газопроводе завода Muscar в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении владельца завода государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Ранее местные СМИ писали о трех пострадавших. Обстоятельства указывают на то, что произошедшее могло стать следствием нападения, заявили в компании.

«К настоящему времени пять работников, получивших травмы в результате взрыва, прошли лечение в медицинских центрах, где им была оказана специализированная медпомощь и предоставлена необходимая поддержка»,— отметили в PDVSA.

На месте происшествия работает группа специалистов-нефтяников, представители службы гражданской защиты, военные национальной гвардии и пожарные штата Монагас. Техническая группа проводит мероприятия по контролю за нештатной ситуацией и устанавливает обстоятельства ЧП, которые «характеризуют его как атаку на нефтяную отрасль» Венесуэлы, подчеркнуто в заявлении.