Американский лайнер подвергся атаке при попытке приземлиться в Гаити

Самолет американской компании Spirit Airlines, выполнявший рейс из города Форт-Лодердейл во Флориде в столицу Гаити Порт-о-Пренс, был обстрелян при попытке приземления, после чего рейс был перенаправлен в Доминиканскую Республику, сообщила газета The Miami Herald. Это не первое подобное ЧП в стране за последнее время.

Представитель авиакомпании рассказал, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, однако «незначительные травмы» получил бортпроводник. Сколько людей было на борту, он не уточнил. Борт приземлился в расположенной на севере Доминиканской Республики провинции Сантьяго. «После прибытия рейса... проверка выявила повреждения самолета, характерные для стрельбы»,— заявил изданию представитель Spirit Airlines.

В связи с происшествием аэропорт Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе был закрыт на прием и вылет самолетов. The Miami Herald со ссылкой на мониторинговые ресурсы указала, что грузовые самолеты JetBlue Airways и Amerijet, которые направлялись в Гаити, изменили маршрут. Несколько американских авиакомпаний, среди которых American Airlines, отменили запланированные на завтра рейсы в Порт-о-Пренс.

В конце октября вооруженные банды атаковали с земли вертолет ООН, выполнявший полет над Порт-о-Пренсом. На борту были 18 человек, пострадавших нет.

Международный аэропорт Гаити вновь начал принимать коммерческие рейсы этой весной. Три месяца до этого он был закрыт в связи с беспорядками в стране. В марте преступные группировки совершили нападение на правительственный квартал, атаковали полицейские участки, здание МВД и президентский дворец. Кроме того, они провели успешный штурм здания тюрьмы в Порт-о-Пренсе, откуда сбежало почти 4 тыс. заключенных.

Лидер альянса банд Джимми Шеризье по кличке Барбекю пригрозил, что, если премьер-министр Ариэль Анри останется на посту, в Гаити начнется гражданская война, «которая завершится геноцидом». Господин Анри пообещал оставить должность после формирования переходного президентского совета. После этого Джимми Шеризье выразил готовность к переговорам с мировым сообществом о будущем островного государства.