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Жительницу Новороссийска осудили за продажу сим-карт вымышленным абонентам

Как стало известно «Ъ-Кубань», Октябрьский районный суд Новороссийска рассмотрел уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, в отношении сотрудницы салона сотовой связи, которая оформляла сим-карты на вымышленных клиентов ради получения премии. Суд признал ее виновной в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения.

Как указано в материалах дела, чтобы получать премиальные, сотрудница салона сотовой связи оформила 160 сим-карт с номерами, зарегистрированными на фиктивные анкетные данные. Массовые оформления сим-карт по выдуманным паспортным данным были выявлены в ходе корпоративной проверки.

Действия подсудимой от имени сотового оператора нанесли вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также репутации компании, говорится в приговоре. Кроме того, была нарушена целостность и достоверность информации, циркулирующей в специальной базе данных, из-за внесения в нее недостоверной информации. Кроме того, сим-карты, оформленные таким образом, могут использовать в преступных целях.

В судебном заседании подсудимая признала себя виновной полностью, пояснила, что оформленные сим-карты уничтожала на месте и никому их не передавала.

Фигурантку приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Лия Пацан

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