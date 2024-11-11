В Сочи выписали 68 предписаний на устранение недостатков улично-дорожной сети

С начала 2024 года в Сочи дорожный надзор выписал 68 предписаний для улучшения состояния и безопасности городской дорожной сети. Проверки выявили необходимость исправлений и обустройства уличных дорог в преддверии зимнего курортного сезона, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В период с января по октябрь 2024 года отдел дорожного надзора Госавтоинспекции Сочи провел 59 проверок состояния улично-дорожной сети. В результате обследований организациям, отвечающим за содержание дорог, выдали 68 предписаний на устранение обнаруженных недостатков. Специалисты также составили девять рекомендаций по соблюдению обязательных требований, а органам местного самоуправления и исполнительной власти направили 21 требование о выполнении мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция внесла одно представление об устранении факторов, способствующих угрозам безопасности на дорогах. В отношении владельцев дорог и организаций, осуществляющих дорожные работы, регулярно применяются административные меры для приведения объектов в соответствие с нормативами.

В преддверии зимнего туристического сезона специалисты Госавтоинспекции приступили к дополнительному обследованию улично-дорожной сети, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и соответствующую подготовку к зимнему содержанию дорог.

Мария Удовик