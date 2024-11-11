Во вторник 80 улиц в Сочи останутся без света

Во вторник, 12 ноября, в Сочи 80 улиц останутся без света. Временные изменения связаны со срочными работами для недопущения технологического нарушения по ремонту электрооборудования. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Без света останутся улицы Демократическая, Кирова, Насыпная, Форелевая, Нагуляна, Гомельская, Краснофлотская, Старошкольная, Староклубная, Народная, Полевая, Павлика Морозова, Богдана Хмельницкого, Дачная, Ульянова. Подачу электроэнергии ограничили для жителей улиц Гастелло, Совхозная, Владимировская, Урожайная, Тимашевская, Днестровская, Полянская.

До 19:00 света не будет в переулках Теневой, Гуковский, Армянский, Набережный. Жители сел Кривенковское, Тенгинка, Кирпичное, Цыпка, Ахинтам, Сергей-Поле останутся без света во вторник. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик