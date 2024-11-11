В Сочи временно изменят расписание и маршруты электричек

С 11 по 13 ноября некоторые пригородные поезда в Сочи поменяют маршруты и расписание движения на два дня. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Пассажиров информируют об изменениях в расписании пригородных поездов на направлениях Аэропорт Сочи — Туапсе, Имеретинский курорт — Туапсе, Лазаревская — Роза Хутор. Изменения введены по техническим причинам.

В понедельник, 11 ноября, поезд №6022, движущийся по маршруту Аэропорт Сочи — Лазаревская, последует по сокращенному маршруту до Дагомыса. В свою очередь электричка №6101 Лазаревская — Роза Хутор отправится из Дагомыса. Незначительные изменения также затронут следующие электрички: №6802, 6804, 6806 и 6808, курсирующие между Имеретинским курортом и Туапсе, а также №6807 и 6811 Туапсе — Имеретинский курорт, №6045 и 6009 Туапсе — Аэропорт.

Во вторник, 12 ноября в расписании поездов №6804 и 6802, движущихся по маршруту Имеретинский курорт — Туапсе, также произойдут изменения. Будет скорректировано расписание поездов №6046 Аэропорт Сочи — Туапсе и №6810 Имеретинский курорт — Туапсе. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новым расписанием и планировать свой маршрут с учетом временных изменений.

Алина Зорина