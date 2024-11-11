Россиянина Титова приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену

Московский городской суд приговорил гражданина России Андрея Титова к 14 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

В пресс-службе Первого апелляционного суда сообщили ТАСС, что судебная инстанция изменила приговор Мосгорсуда в части упоминания о передаче сведений, составляющих гостайну, а также о перевозке и приобретении оружия и боеприпасов. В остальном приговор оставили без изменений, решение городского суда вступило в силу.

Сообщается, что Андрей Титов был арестован в июне 2022 года, после чего материалы дела были засекречены.