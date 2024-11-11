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В новогодний период авиакомпания Nordwind увеличит число рейсов в Сочи

С 23 декабря 2024 года по 12 января 2025 года авиакомпания Nordwind добавит в расписание регулярные рейсы в Сочи, Челябинск, Самару, Красноярск, Махачкалу, Новосибирск и Екатеринбург из Санкт-Петербурга. Частота полетов по этим направлениям составит до пяти-шести раз в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из Сочи в Санкт-Петербург будут выполнять до пяти рейсов в неделю, из Красноярска — до шести, из Самары — до четырех. Из других городов перевозчик будет совершать от трех до четырех рейсов еженедельно.

В дополнение к запуску новых рейсов Nordwind планирует увеличить частоту полетов по уже действующим направлениям. До восьми раз в неделю возрастет количество рейсов в Уфу, до семи — в Калининград, и до пяти рейсов еженедельно добавится в Тюмень и Новокузнецк. Компания также планирует усилить полетную программу по Сибири, Уралу и югу России, в том числе Томск, Кемерово и Барнаул.

Как отметили «ТАСС» в авиакомпании, расширение зимнего расписания связано с ростом интереса к внутренним маршрутам и высокой популярностью Санкт-Петербурга как туристического направления, особенно в новогодний период, когда город ожидает приток гостей и рост числа авиаперелетов из различных регионов страны.

Мария Удовик

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