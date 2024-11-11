Путин поручил урегулировать цены на уголь на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству и АО «РусГидро» рассмотреть вопрос о регулировании цен на уголь в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), следует из опубликованного перечня поручений президента.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления «РусГидро» Виктор Хмарин. Им поручено разработать программу повышения надежности генераторов и создание мобильного резерва генерирующих мощностей. Сроком выполнения поручений назначено 1 февраля 2025 года.

Правительство также должно рассмотреть вопрос возврата генерирующим компаниям доходов, которые они недополучили в период тарифного регулирования. Властям поручили провести анализ объема производства основного энергооборудования для покрытия внутреннего спроса, а также представить предложения по развитию электросетевой инфраструктуры в ДФО. Эти поручения также должны быть выполнены до 1 февраля 2025 года.

По прогнозам опрошенных «Ъ» экспертов, уровень энергопотребления в ДФО увеличится более чем в полтора раза за ближайшее десятилетие. Рост спроса связан с расширением транспортных систем, жилищным строительством и появлением новых промышленных производств. Так, в 2023 году в регионе было запущено порядка 3 тыс. новых проектов и 673 предприятия.

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