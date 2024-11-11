Сборная России отменила тренировку на стадионе «Краснодар» перед игрой с Брунеем

Сборная России по футболу приняла решение не проводить тренировку на стадионе «Краснодар» перед товарищеским матчем против Брунея, который состоится 15 ноября. Об этом сообщил тренер команды Николай Писарев в эфире программы «Все на Матч!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам Николая Писарева, большинство игроков уже имели опыт игры на этой арене, поэтому дополнительная тренировка на стадионе не потребуется. Он также добавил, что принятое решение позволяет сэкономить время на переездах.

Команда продолжит тренировки в одноразовом режиме на своей базе до дня матча.

Фил Златов