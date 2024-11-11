Nordwind увеличит количество рейсов в Сочи в новогодний период

Авиакомпания Nordwind расширит программу полетов из Санкт-Петербурга в Сочи на время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С 23 декабря по 12 января рейсы на южный курорт будут выполняться до пяти раз в неделю. В расписании перелетов появятся следующие маршруты: Сочи — Санкт-Петербург (до пяти раз в неделю), Челябинск — Санкт-Петербург (до трех раз), Самара — Санкт-Петербург (до четырех раз), Красноярск — Санкт-Петербург (до шести раз), Махачкала — Санкт-Петербург (до трех раз), Новосибирск — Санкт-Петербург (до трех раз), а также Екатеринбург — Санкт-Петербург (до четырех раз).

Кроме рейсов из Санкт-Петербурга, Nordwind также увеличит частоту полетов в Сочи из других городов России. Из Нижнего Новгорода и Казани маршруты будут выполняться до шести раз в неделю, из Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы — до пяти раз.

Увеличение числа рейсов связано с высоким спросом на внутренние направления, в том числе Сочи как популярного курорта для зимнего туризма. Авиакомпания также планирует расширить количество рейсов по другим направлениям из Москвы, Минеральных Вод и Калининграда.

Фил Златов