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В Сочи Парке подвели итоги Дня рождения Бабы Яги 2024

10 ноября завершился ежегодный тематический фестиваль День рождения Бабы Яги. Праздник длился целый месяц, за это время в Сочи Парке побывало более 150 тысяч гостей.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

День рождения Бабы Яги – популярный осенний праздник, который отмечают в Сочи Парке с 2015 года. По традиции в этот период парк украшают тематические декорации, которые помогают подчеркнуть уникальную атмосферу фестиваля. В этом году в оформлении были использованы 7 669 тыкв, 2 050 горшков с цветами, 1530 тюков сена, 49 надувных фигур и более 2 км флагов с тематическими принтами.

Насыщенной и разнообразной стала и развлекательная программа праздника: ежедневно проходили более 25 шоу для детей и взрослых, включая огненное шоу и конкурс на самый страшно веселый костюм, для любителей пощекотать нервы были открыты четыре новых лабиринта страха. По традиции вся программа фестиваля делилась на две части – дневную для семейных развлечений и вечернюю для поклонников тайн и мистики.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

День рождения Бабы Яги отмечали и в отеле-замке Богатырь, который расположен на территории Сочи Парка. В период праздника гостевые зоны отеля были тематически украшены, шла праздничная развлекательная программа для детей и взрослых, а в ресторане подавали специальное меню по рецептам Бабы Яги. За 30 дней фестиваля отель принял 6 531 гостя.

Также 28 октября в Сочи Парк Арене на большом экране состоялась большая премьера заключительной десятой серии первого сезона мультфильма «В сказку портал». Это бесплатное мероприятие посетило более тысячи гостей и жителей Сочи и Сириуса. Премьера была приурочена к Международному дню анимации.

С 11 ноября в Сочи Парке начинается сезон «Самое время». Понедельники и вторники в парке – прогулочные дни со сниженной стоимостью билета, со среды по воскресенье для гостей работают аттракционы. В афише мероприятий – шоу в Дельфинарии и ежедневные экскурсии в Атомариуме. Для жителей Сочи действуют специальные выгодные тарифы на покупку билетов.

www.sochipark.ru

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