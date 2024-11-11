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Коммерсантъ FM
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Умер богатейший бизнесмен Гонконга Луи Че-ву

Бизнесмен Луи Че-ву умер 7 ноября в возрасте 95 лет. Основав в 1955 году K. Wah Company, он смог создать многонациональный конгломерат с различными видами бизнеса, став в концу жизни самым богатым человеком Гонконга с состоянием, по данным Bloomberg, в $14,5 млрд.

Луи Че-ву

Луи Че-ву

Фото: Kin Cheung / AP

Луи Че-ву

Фото: Kin Cheung / AP

О смерти Луи Че-ву сообщила пресс-служба компании Galaxy Entertainment Group Ltd, которую он основал и впоследствии был председателем ее совета директоров. В некрологе говорится, что Луи Че-ву сыграл ключевую роль для компании благодаря своему видению развития бизнеса.

Galaxy Entertainment Group — одна из ведущих компаний в мире в сфере игорного бизнеса. Луи Че-ву открыл ее в Макао, специальном административном районе Китая. В 2013 году, как отмечает Bloomberg, выручка казино Луи Че-ву достигла $44,7 млрд — почти в семь раз больше, чем в Лас Вегас Стрип. Луи Че-ву родился в 1929 году, бросил школу из-за японской оккупации Гонконга, в 13 лет начал свой первый бизнес как дистрибьютор продуктов питания.

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