Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи пройдет мероприятие, посвященное погибшему военкору Борису Максудову

19 ноября в Сочинском институте (филиале) РУДН состоится мероприятие, посвященное памяти журналиста и военкора Бориса Максудова «Борис, мы помним! Мы гордимся!». Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Кубани.

Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой

Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой

В рамках мероприятия состоится показ документального фильма о Борисе Максудове, автором которого является журналист и супруга военкора Ольга Армякова. Запланировано выступление сочинских журналистов, членов СЖР, коллег и друзей погибшего. От студентов факультета журналистики представят эссе.

Среди почетных гостей российские военкоры Максим Фадеев и Сергей Белоусов. Организаторами мероприятия являются Сочинский институт РУДН при участии сочинского отделения Союза журналистов Кубани.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...