В Сочи пройдет мероприятие, посвященное погибшему военкору Борису Максудову

19 ноября в Сочинском институте (филиале) РУДН состоится мероприятие, посвященное памяти журналиста и военкора Бориса Максудова «Борис, мы помним! Мы гордимся!». Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Кубани.

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В рамках мероприятия состоится показ документального фильма о Борисе Максудове, автором которого является журналист и супруга военкора Ольга Армякова. Запланировано выступление сочинских журналистов, членов СЖР, коллег и друзей погибшего. От студентов факультета журналистики представят эссе.

Среди почетных гостей российские военкоры Максим Фадеев и Сергей Белоусов. Организаторами мероприятия являются Сочинский институт РУДН при участии сочинского отделения Союза журналистов Кубани.

Алина Зорина