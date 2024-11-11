Бриллианты достигли нижней грани

Стоимость бриллиантов достигла многолетнего минимума. Индекс цен для камней массой 1 карат в ноябре упал на 22% год к году, подсчитала американская компания Rapaport. Показатель составил 4,62 пункта — это самое низкое значение за девять лет. Стоимость камней массой 3 карата в годовом выражении упала на 17%, а бриллиантов поменьше — массой 0,3 карата — на 17%.Среди причин аналитики называют избыток запасов алмазов на индийском рынке, где обрабатывают до 90% всех камней. В результате крупнейшие алмазодобывающие компании De Beers и АЛРОСА уже сократили производство в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На рынок бриллиантов также сильно повлияли американские выборы, говорит владелец и президент ювелирного дома Сluev Илья Клюев: «В 2022-м и 2021-м был достаточно сильный рост цен на бриллианты: за год стоимость росла примерно на 15%. Но бывают периоды неопределенности, как перед выборами президента в США в этом году. Рынок был достаточно спокойный, но никто не знал, куда двигается дальше Америка, поэтому цены в этом году снижались. США — это крупнейший рынок бриллиантов: в совокупности их продается на сумму порядка $80 млрд., и на США приходится примерно половина. Поскольку выборы произошли, никаких эксцессов не случилось, ожидается достаточно позитивное развитие на рынке.

Рассуждая о связи мировых цен и спроса, я бы тоже ориентировался, прежде всего, на рынок Америки. За октябрь увеличение продаж бриллиантов год к году составило порядка 12% в США, в целом ювелирный рынок Соединенных Штатов тоже вырос: в октябре год к году на 15%. При снижении цен поставщики просто сохраняют свои цены, снижая скидку для профессиональных участников рынка. Поэтому позиции, где цена выгодная, покупают практически сразу производители украшений».

Еще одной причиной снижения цен на бриллианты эксперты называют растущую популярность лабораторных камней. Согласно индексу Zimnisky, сейчас они могут стоить на 85% дешевле натуральных бриллиантов. Однако на самом деле эти рынки не составляют друг другу конкуренцию, отмечает эксперт портала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин: «На мой взгляд, нужно отмести сразу конкуренцию между искусственными бриллиантами и природными, потому что это два совершенно разных рынка. Да, зачастую они могут пересекаться, искусственные бриллианты выдают за фальсификаты, и рынок действительно очень сильно ими наводнен, особенно российский. Но они не составляют конкуренцию природным камням.

Все равно у нас законодательство регламентирует на натуральных вставках в украшениях писать, что это является бриллиантом, а на всех остальных вставках добавлять пометку либо "синтезированный", либо "гидротермальный". Что касается спада на инвестиционные бриллианты, я думаю, здесь все-таки реакция на политические ситуации, которые сейчас в мире происходят. Октябрь-ноябрь — это в целом не сезон, но я думаю, что в ближайшее время все нормализуется и все-таки ставки на бриллианты вернутся к своим средним медианным значениям, а сейчас можно успеть купить бриллианты по выгодной цене».

В АЛРОСЕ прогнозируют рост цен на алмазы на 15-20% в 2025 году на фоне сокращения мировой добычи, также к этому времени должен восстановиться баланс спроса и предложения на рынке бриллиантов. Впрочем, независимые аналитики полагают, что для этого потребуются дальнейшее ограничение добычи или масштабные экономические потрясения.

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Ульяна Горелова