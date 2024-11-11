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На Кубани школьнику отменили штраф за шпаргалки на ГИА по географии

Советский районный суд Краснодара отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и освободил от штрафа школьника, пользовавшегося шпаргалками на ГИА по географии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, решение отменено «в связи с малозначительностью».

Фото: loon.site

Фото: loon.site

При проверке прокуратура Карасунского административного округа Краснодара установила, что школьник во время проведения экзамена по географии пользовался шпаргалками. В связи с этим организаторы удалили подростка с экзамена.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Карасунского внутригородского округа Краснодара вынесла постановление, по которому несовершеннолетний признан виновным по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации). Ему назначили штраф, сумму в прокуратуре не раскрывают.

«Деяние, по которому последний привлечен к административной ответственности, не представляет существенного нарушения охраняемых общественных отношений в сфере образования ввиду удаления несовершеннолетнего с экзамена»,— отметили в прокуратуре. В связи с этим постановление о привлечении подростка к административной ответственности опротестовано.

Татьяна Ручкина

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