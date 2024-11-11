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В Нижнем Тагиле трое детей кидали снежки в Вечный огонь

Прокуратура начала проверку информации об осквернении Вечного огня в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, дети бросали в символ воинской славы снежки.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По предварительным данным прокуратуры, в субботу, 9 ноября, трое учащихся местной школы в возрасте 9 и 11 лет находились на территории мемориального комплекса «Аллея Славы», расположенного на Площади Славы. «Пренебрегая общепринятыми нормами поведения, они бросали комки снега в пламя мемориала»,— сказано в сообщении.

Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики, а также школы на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику правонарушений детьми. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полина Хабарова

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