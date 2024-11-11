Трамп предложил назначить «звезду республиканцев» постпредом США в ООН

Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник на должность постоянного представителя страны при ООН, сообщает The New York Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon, File, AP Фото: Alex Brandon, File, AP

«Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи "Америка прежде всего"» ,— цитирует издание господина Трампа. Конгрессвумен подтвердила получение назначения и выразила надежду на поддержку Сената.

Телеканал CNN описывает госпожу Стефаник как верную союзницу избранного президента и крупнейшего фандрайзера Республиканской партии. Господин Трамп называл ее «звездой республиканцев» за ее деятельность во время попытки его импичмента в 2019 году. Пост постпреда США в ООН с 2021 года занимает Линда Томас-Гринфилд, проработавшая в Госдепартаменте более 30 лет.