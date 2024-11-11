Суд в ХМАО приговорил местного жителя к семи годам колонии за попытку диверсии

Ханты-Мансийский окружной суд приговорил местного жителя Романа Дубинеца к 7 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханты-Мансийский окружной суд приговорил местного жителя к семи годам колонии за попытку диверсии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ханты-Мансийский окружной суд приговорил местного жителя к семи годам колонии за попытку диверсии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Роман Дубинец инициативно вступил в переписку с неустановленным сотрудником ВСУ через Telegram. Затем, по указанию куратора, будучи в Нижневартовске, он подыскал релейные электрические щиты на участке железной дороги «Нижневартовск-Сургут» для совершения поджога. Его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.

Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание Ханты-Мансийского окружного суда и назначил Дубинецу наказание в виде трех лет лишения свободы в тюрьме, а оставшиеся четыре года — в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в июле суд ХМАО впервые вынес приговор жителю Нижневартовска за попытку диверсии на железной дороге и назначил ему 7 лет колонии. По версии следствия, в январе 2023 года осужденный связывался с одним из участников незаконного вооруженного формирования «Русский добровольческий корпус» (признан в России террористическим и запрещен) и просил прислать ему рецепт изготовления зажигательной смеси. Получив необходимые для поджога средства, он планировал подорвать перегон Чумпас—Лангепасовский Сургутского региона Свердловской железной дороги. Но по пути к месту совершения преступления был задержан правоохранителями.

Анастасия Таначева