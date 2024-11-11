МИД РФ: процесс восстановления иранской ядерной сделки находится «в полном тупике»

Переговоры по реанимации иранской ядерной сделки (ее официальное название — Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) находятся «в полном, абсолютном тупике», хотя к началу 2022 года стороны фактически согласовали проект решения о восстановлении прорывных договоренностей 2015 года. Об этом в подкасте «Ближневосточный экспресс» Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова сегодня, 11 ноября, рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов (4.1 В поисках «венского духа» | Михаил Ульянов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

«Пока это дело пребывает в полном, абсолютном тупике, несмотря на то что после года интенсивных переговоров к марту 2022 года мы фактически вышли на почти полное согласование проекта решения о восстановлении СВПД. Это объемный документ — больше 20 страниц, где поэтапно прописаны шаги Ирана по возвращению к параметрам первоначальной ядерной сделки и точно так же — шаги Соединенных Штатов по отмене санкций,— рассказал российский дипломат.— Все было без пяти минут согласовано… Оставалось несколько абзацев досогласовать. Но после этого наступил полный ступор. Какое-то время было непонятно, куда станут развиваться события. С 2022 года стало очевидно, что Запад и прежде всего США не готовы договариваться».

Напомним, в июле 2015 года Иран и шесть международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД. В рамках этой сделки Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие с него международных санкций. Предполагалось, что у него будет не более 300 кг урана, обогащенного максимум на 3,67%, что достаточно для мирных целей. Однако в 2018 году США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД, вернув санкции в отношении Ирана. Выждав год, Тегеран начал отказываться от ряда обязательств в рамках СВПД, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. Весной 2021 года, после того как Белый дом занял Джо Байден, стороны начали переговоры по восстановлению сделки. Однако к осени 2022 года процесс оказался фактически парализован.

По оценке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран обладает уже почти 165 кг обогащенного на 60% урана. Власти США утверждают, что Тегеран может выйти на мощности по производству ядерного оружия «за несколько недель». При этом Вашингтон продолжает вводить в отношении Ирана все новые и новые санкции (в том числе за военно-техническое сотрудничество с Россией). Из-за всего этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в одном из недавних интервью назвал СВПД «пустой оболочкой», «соглашением, которое никто не соблюдает».

Недавно новый министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана к переговорам с западными странами по восстановлению иранской ядерной сделки. В то же время он подчеркнул, что в прежнем виде соглашение уже не реанимировать, хоть лежавшие в его основе принципы и могут стать базой для новых договоренностей.

По словам Михаила Ульянова, пока непонятно, удастся ли достичь каких-то договоренностей в ближайшие месяцы. «Но факт состоит в том, что 18 октября 2025 года и резолюция 2231 Совета Безопасности ООН, и сам Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе прекратят существование — просто истечет отпущенное им время. Вместо них пока ничего нет, и появится ли что-то, совершенно непонятно»,— отметил он.

Елена Черненко