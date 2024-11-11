В Аскинском районе автобус со школьниками съехал в кювет

Прокуратура Аскинского района проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, сегодня днем между селами Аскино и Куяштыр водитель школьного автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находилось семеро детей, один из которых был госпитализирован.

«В рамках организованной проверки прокуратура даст оценку деятельности по перевозке учащихся, действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства образовательного учреждения, а также ответственных должностных лиц по содержанию дорог»,— отметили в прокуратуре Башкирии.

Олег Вахитов