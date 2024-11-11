Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за покушение на сбыт 1 кг наркотиков

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о покушении на незаконный сбыт 1 кг наркотиков. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, местный житель признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

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По данным суда, в январе 2024 года подсудимый получил запрещенные вещества от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. После этого он хранил их при себе для последующего незаконного сбыта.

При задержании у обвиняемого изъяли и вывели из незаконного оборота около 1 кг наркотиков. Во время осмотра его квартиры обнаружили и изъяли электронные весы, 1 тыс. пакетов «зип-лок», более 1,1 тыс. магнитов.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Полина Хабарова